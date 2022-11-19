نائب إيراني ينفي مقتل طفل واتهام والدته قوات الأمن بذلك

دحض نائب إيراني الرواية التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" عن مقتل طفل بالرصاص وإلقاء والدته التهمة في ذلك على قوات الأمن الإيرانية.

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وأفاد النائب عن مدينة إيذه بأن السلطات أكدت أن صفحة أم الطفل القتيل بيرفالاك على "إنستغرام" تعرضت للقرصنة وأنها لم تتهم قوات الأمن بقتل طفلها وتنفي الأقوال المنسوبة إليها التي نشرت على صفحتها.

وكانت وكالة "أ ب" قد ذكرت يوم الجمعة أن طفلا قتل بإطلاق للنار وأن والدته ألقت باللوم على قوات الأمن.

وقالت الوكالة إن احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران اندلعت يوم الجمعة، خلال جنازة الطفل.

وأشارت إلى أن زينب مولاي والدة الطفل بيرفالاك، إلى أن قوات الأمن أوقفت الأسرة التي كانت تستقل سيارتها وطلبت منها الابتعاد حفاظا على سلامتها بسبب احتجاج قريب.

هذا وتؤكد السلطات الإيرانية أنه قتل في هجوم إرهابي نفذته جماعة متطرفة.

المصدر: RT + وكالات