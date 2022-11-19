"Defense News" ينشر تقريرا "صادما" عن جاهزية الطائرات الأمريكية المقاتلة

أفاد موقع Defense News نقلا عن تقرير فيدرالي جديد بأن أكثر من نصف الطائرات الحربية الأمريكية غير قادرة على أداء مهامها القتالية.

وأشار الموقع إلى أنه بعد فحص 49 نوعا من الطائرات في الجيش والقوات الجوية والبحرية، وجدت اللجنة أن أكثر من نصفها "غير مطابق للمواصفات القياسية".

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وقالت إن البنتاغون ينفق سنويا عشرات المليارات من الدولارات على صيانتها.

وقال التقرير: "في عام 2020 وحده، تم إنفاق ما يقرب من 54 مليار دولار على تشغيل ودعم الطائرات العسكرية".

وذكرت شبكة "سي ان ان" في 17 نوفمبر نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن مخزونات الولايات المتحدة من أنواع معينة من الأسلحة والذخيرة تنفذ بسبب إرسالها إلى أوكرانيا.

المصدر: RT