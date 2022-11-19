مدفيديف: الغرب يدفع زيلينسكي للتفاوض مع روسيا تجنبا للمواجهة معنا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي يدفعون نظام كييف باتجاه المفاوضات، تجنبا لحرب عالمية ثالثة والقطيعة مع روسيا.

وأوضح مدفيديف عبر "تلغيرام" أن الغرب لا يرغب بالقطيعة النهائية مع روسيا، ويدفع بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نحو التفاوض مع موسكو، تجنبا للوقوع في هاوية حرب عالمية ثالثة، لن يتمكن زيلينسكي من إخراج الغرب منها.

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المصدر: نوفوستي