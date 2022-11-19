سياسي فرنسي يدعو زيلينسكي لالتزام الصمت بعد أكاذيبه حول الصاروخ في بولندا

أعلن السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الغرب لن يمتثل لطلبات فلاديمير زيلينسكي الجديدة بعد تصريحاته الكاذبة حول "الصواريخ الروسية" في بولندا.

وقال فيليبو: "دعا زيلينسكي للتو دول الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص "مليارات جديدة" من أجل "تحمل الشتاء"! هذا هراء! وبشكل عام، كان ينبغي على زيلينسكي أن يصمت بعد أكاذيبه المجنونة حول الصاروخ الذي سقط في بولندا!".

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وأشار إلى أن أوروبا لا تستطيع الاستمرار في مساعدة أوكرانيا لأن الفقر يصيبها.

في مساء يوم 15 نوفمبر الجاري، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأدى لمقتل شخصين حسب وارسو، التي لم تفصح عن هويتهما، ولم تنشر أي مشاهد لمقتلهما أو جنازتهما.

وفي إطار حملة تحريض ضد روسيا سارعت بولندا وأوكرانيا لاتهام موسكو بالحادث واستجداء تدخل الناتو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم توجه أي ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، لافتة إلى أن الصور المنشورة لبعض حطام الصاروخ لا علاقة لها بالأسلحة الروسية، وتعود لصواريخ "إس-300" ورثتها أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، فيما روسيا تخلت عن استخدام هذا النوع من الصواريخ منذ سنوات.

المصدر: نوفوستي