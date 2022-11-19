سوناك يصل إلى كييف ويلتقى زيلينسكي

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى العاصمة الأوكرانية اليوم السبت في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني في كييف اليوم مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

نشر زيلينسكي لقطات فيديو لاجتماعه مع سوناك على قناته في تيلغرام، وأشار إلى أن أوكرانيا وبريطانيا كانا حليفين منذ الأيام الأولى للعملية الخاصة الروسية.

وقال زيلينسكي: "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا بالنسبة لبلداننا وللأمن العالمي على حد سواء".

المصدر: نوفوستي