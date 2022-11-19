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أجهزة أمن نظام كييف تعتقل 6 أشخاص بتهمة نقل الفارين من الخدمة العسكرية إلى روسيا

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أجهزة أمن نظام كييف تعتقل 6 أشخاص بتهمة نقل الفارين من الخدمة العسكرية إلى روسيا
Sputnik
مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف
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أعلنت السلطات الأوكرانية، عن اعتقال 6 أشخاص متهمين بتهريب الأوكرانيين غير الراغبين بالخدمة العسكرية باتجاه الأراضي الروسية.

ووفقا لأجهزة الأمن الأوكرانية، قام المهربون الستة بنقل الفارين من الخدمة العسكرية من إقليم زابوروجيه إلى شبه جزيرة القرم، ومن منطقة سومي في أوكرانيا إلى روستوف مقابل المال.

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يذكر أن نظام كييف مدد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى الـ 19 من فبراير عام 2023، ويحظر سفر الرجال ما بين سن الـ 18 - 60 عاما.

 

المصدر: نوفوستي

 

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