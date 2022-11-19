البيت الأبيض يعلق على تغريدة خديجة جنكيز بعد "حصانة" محمد بن سلمان

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال حول تغريدة نشرتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي "جمال قتل مجددا اليوم".

وقالت كارين جان بيير: "دعني أقول أولا إن مشاعر الرئيس بشأن ما حدث لخاشقجي معروفة. وكما قلنا، لقد طرح الموضوع، لقد طرح خاشقجي عندما التقى برئيس الوزراء (محمد بن سلمان)، كما تعلمون، هذا الصيف.. لذلك، كان واضحا جدا. لقد كان واضحا جدا بشأن ذلك على مدار السنوات العديدة الماضية".

وأضافت: "أريد فقط أن أكرر شيئين هنا. أعلنا عن سلسلة من الإجراءات العام الماضي ردا على القتل، كما تعلمون جميعا. جمدنا مبيعات الأسلحة الهجومية، وأصدرنا تقرير خاشقجي عن لجنة الاستخبارات. فرضنا حظرا على التأشيرات على ما يقرب من 80 مسؤولا سعوديا. فرضنا عقوبات على مسؤولين وكيانات سعودية، بما في ذلك قوة التدخل السريع بالديوان الملكي. ونحن نعمل مع الكونغرس لإعادة تقييم العلاقة على نطاق أوسع، وهو أمر قمنا به، وهذا يعني أننا نقوم بذلك بطريقة من الحزبين، وهو أمر مهم لأننا نعيد تقييم العلاقة، لأنه شيء قمنا به على مدار الثمانين عاما الماضية".

وتابعت: "لذا، فيما يتعلق بهذه القضية، فإن تحديد الحصانة، مرة أخرى، هو قرار قانوني.. لا علاقة له بمزايا هذه القضية.. أريد أن أقول ذلك مرة أخرى: لا علاقة للأمر بمزايا هذه القضية".

وانتقدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي منح الإدارة الأمريكية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها ضده، معربة عن خيبة أملها عبر تغريدة نشرتها في حسابها.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أفادت في رأي بهذا الشأن، بأن "محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى".

المصدر: RT