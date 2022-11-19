بطلب من روسيا .. تجميد حسابات ألفي إرهابي في دول أجنبية

أعلن نائب مدير دائرة الرقابة المالية الفدرالية الروسية، غيرمان نيغلياد، تجميد أصول ألفي شخص في دول أجنبية تلبية لطلب من روسيا، لضلوعهم في تمويل أعمال إرهابية.

وأكد نيغلياد خلال المؤتمر الدولي No Money for Terror، في نيودلهي، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مراقبة وتجفيف مصادر الإرهاب.

وأبلغ الدول المشاركة في المؤتمر أن الكيانات والأشخاص الذين تم تجميد أصولهم المالية ينتمون لدول الاتحاد السوفيتي سابقا، ودول أجنبية أخرى، ومتورطون في تمويل أعمال ومنظمات إرهابية دولية، وطالب المشاركين باتباع نهج موسكو في مشاركة وتبادل المعلومات الأمنية في المجال الاقتصادي، لحماية أمن بلادهم وأنظمتهم المالية.

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وأشار إلى أن المقترحات الروسية بشأن تجميد أصول الإرهاب غالبا ما تقابل بالإيجاب من قبل الدول الصديقة، على الرغم من بعض العقبات القانونية في بعض الحالات، ولا تتلقى ردودا في بعض الأحيان وتحديدا من قبل الدول المشاركة في العقوبات، والمعنية بتقويض الاقتصاد الروسي.

المصدر: تاس