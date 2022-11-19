Defense News تتحدث عن أزمة دفاعية غير متوقعة في الولايات المتحدة

ذكرت مجلة "ديفينس نيوز"، نقلا عن تقرير فيدرالي جديد أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية في الولايات المتحدة، فشل في اجتياز اختبار الاستعداد.

ووفقا لهذه المجلة الأمريكية، تم خلال عملية التفتيش التي أشرف عليها مسؤولون كبار، التحقق من عدة مؤشرات، بينها "عامل الاستعداد لتنفيذ المهمات"، والذي يحدد عدد المرات التي يمكن للطائرة أن تقلع فيها، احتمال تنفيذها ولو لمهمة واحدة على الأقل من المهام القتالية.

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وقالت المقالة: "واختبرت اللجنة 49 نوعا من الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو وللبحرية وفيلق مشاة البحرية. وخلال التفتيش، تبين أن أكثر من نصف الطائرات التي تم فحصها لا تلبي المتطلبات الفنية، على الرغم من أن البنتاغون ينفق عشرات المليارات من الدولارات على صيانتها كل عام. على سبيل المثال في عام 2020 وحده، تم إنفاق حوالي 54 مليار دولار على تشغيل وصيانة الطائرات الحربية".

ويشار إلى أن الترسانة الجوية الأمريكية تتضمن أكثر من 13 ألف طائرة ومروحية حربية، وذلك بدون حساب الطائرات بدون طيار.

المصدر: نوفوستي