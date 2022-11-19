سي إن إن: الاستخبارات الكندية تجري تحقيقات بشأن "تهديدات إيرانية" لأشخاص على أراضيها

قال متحدث باسم جهاز الاستخبارات الكندية، إن الجهاز يجري تحقيقات بشأن العديد من "التهديدات الصادرة من إيران" لأشخاص في كندا.

وأضاف المتحدث، لشبكة CNN، أن "التحقيقات مبنية على معلومات استخبارية موثوقة"، منوها بأن الاستخبارات الكندية تحقق في تهديدات التدخل الأجنبي والتجسس التي تشمل تهديدات لكنديين وأشخاص في كندا.

وتابع قائلا: "إيران وغيرها من الدول المعادية تراقب وترهب المجتمعات الكندية من خلال التجسس الإلكتروني والتهديدات التي تهدف إلى إسكات الناس من التحدث عنها علانية، وفي كثير من الأحيان يتم استهداف مجتمعات المهاجرين بشكل غير مناسب".

وأضاف: "تقوض هذه الأنشطة العدائية والتدخل الأجنبي أمن كندا والكنديين، فضلا عن قيمنا الديمقراطية وسيادتنا".

وشدد أنه، "يجب أن يشعر الكنديون وجميع الأفراد الذين يعيشون في كندا أو يزورونها، بغض النظر عن جنسيتهم، بالأمان وعدم التعرض للتهديدات، ويمكن للكنديين أن يكونوا على ثقة من أن وكالات إنفاذ القانون والأمن الكندية تركز على اكتشاف مثل هذه التهديدات والتحقيق فيها والرد عليها، بينما لا يمكننا التعليق على حالات محددة، سنتخذ دائما الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الكنديين وأولئك الموجودين على الأراضي الكندية".

وقال المتحدث: "نحن نشجع الناس على الإبلاغ عن أي تهديدات لسلطات إنفاذ القانون حتى نتمكن من العمل في شراكة والتصرف بناءً عليها، ويجب على أي شخص في كندا يشعر بالقلق بشأن استهدافه من قبل دولة أجنبية أو جهات غير حكومية الاتصال بالسلطات".

المصدر: سي إن إن