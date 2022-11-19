صويلو: تنظيم "بي كي كي" الإرهابي هو "تنظيم للاستخبارات الأمريكية"

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن "بي كي كي" الإرهابي هو "تنظيم للاستخبارات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "حزب الشعوب الديمقراطي التركي هو الامتداد السياسي لـ بي كي كي".

وأضاف صويلو: "قوات الأمن داهمت 14 منزلا من أجل العثور على الإرهابية أحلام البشير منفذة التفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول".

وتابع قائلا: "دهمنا ما لا يقل عن 14 منزلا، وكان الـ 13 هو المنزل الذي اعتقدنا أننا سنجدها فيه، لكنه لم يكن كذلك، وانتابنا شعور سيئ لأننا اعتقدنا أننا قد فقدنا أثرها ولن نمسك بها مرة أخرى، ولكن عثرنا عليها".

ولفت إلى أن القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" فرهاد عبدي شاهين الملقب بـ "مظلوم عبدي" والتنظيم أصدروا بيانات (لنفي صلتهم بالتفجير).

وأسفر التفجير الإرهابي، الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي".

المصدر: الأناضول