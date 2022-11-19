مصدر: رئيس كوبا سيفتتح نصبا تذكاريا لفيدل كاسترو في موسكو

قال مصدر في الخارجية الكوبية، إن الرئيس ميغيل دياز كانيل، سيشارك في إطار زيارته لروسيا، في فعالية افتتاح النصب التذكاري لفيدل كاسترو، المقررة في 22 نوفمبر.

وذكر المصدر أن الرئيس الكوبي يقوم في الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر بجولة خارجية كبيرة، بدأت في الجزائر وتشمل زيارات إلى تركيا وروسيا والصين.

وبحسب معلومات غير مؤكدة، فبعد الجزائر التي وصلها الرئيس الكوبي يوم الجمعة، سيقوم بزيارة قصيرة لتركيا، وبحلول مساء السبت سيصل إلى موسكو.

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من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين في وقت سابق، إنه المقرر أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثات مع الزعيم الكوبي الأسبوع المقبل.

قبل بدء الجولة، ذكر الرئيس الكوبي، أنه تم تنظيم جولته الخارجية، على أساس دعوات من قادة الدول المضيفة. ووفقا له، "سيتركز الحديث خلال زياراته على مجال الطاقة بشكل أساسي".

ويضم الوفد الكوبي المرافق للرئيس، وزير الخارجية برونو رودريغيز باريلا، ونائب رئيس الوزراء للاقتصاد والتخطيط اليخاندرو جيل فرنانديز، ووزير التجارة الخارجية والاستثمار رودريغو مالميركا دياز، ووزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال ميراندا، ووزير الطاقة والتعدين فيسنتي دي لا أو ليفي.

المصدر: نوفوستي