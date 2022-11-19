نائبة بايدن تلتقي الرئيس الصيني لفترة وجيزة وتدعو إلى تواصل أمريكي صيني مفتوح

التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس الصيني شي جين بينغ لفترة وجيزة خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك السبت بعد أقل من أسبوع على لقاء بين الرئيسين الصيني والأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي أن هاريس شددت على رسالة بايدن ومفادها أنه "يجب أن نُبقي خطوط الاتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة بين بلدينا بشكل مسؤول".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الولايات المتحدة والصين تستطيعان إدارة اختلافاتهما والحيلولة دون تحول المنافسة بينهما إلى صراع، مضيفا أن العالم يتوقع من الصين والولايات المتحدة أن تضطلعا بدور مهم لعلاج قضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي.

المصدر: أ ف ب