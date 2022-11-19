صحفي تركي يشرح كيف كان ينبغي لحلف الناتو أن يستجيب لحالة الطوارئ عند سقوط الصاروخ في بولندا

كتب الصحفي التركي يوسيل أوزديمير، في عمود نشره على موقع "إيفرينسل"، أنه كان ينبغي على الناتو استخدام القوات المسلحة ضد كييف بسبب حادث سقوط الصاروخ الأوكراني في بولندا.

وأضاف الصحفي: "عندما اتضح أن الصواريخ أطلقت من أراضي أوكرانيا، كان على الناتو في الظروف العادية أن يستخدم المادة الخامسة من ميثاقه ضد كييف، التي هاجمت بولندا العضو في الحلف".

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وذكر كاتب المقال أن الجيش الأوكراني استغل الاضطرابات وقام باستفزاز موجه ضد روسيا بإطلاق صواريخ باتجاه بولندا.

وأشار إلى أن خطة سلطات كييف فشلت عندما تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن معلومات من طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي سجلت من أين انطلقت الصواريخ التي سقطت في بسزودوف.

وأوضح أن تصرفات كييف أضعفت مواقف مؤيدي الصراع العسكري في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، خلص سكوت ريتر ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، إلى أن زيلينسكي كان يحاول إقناع الناتو بهذا الحادث.

ووقع الحادث مساء 15 نوفمبر بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية، وأسفر سقوط الصاروخ عن مقتل شخصين.

وفي البداية، زعم الجانب البولندي أنها ذخيرة روسية، لكن الرئيس أندريه دودا اعترف لاحقا بأنها أسلحة أوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"