أنطونوف: كييف تحاول إشعال مواجهة عسكرية بين روسيا و"الناتو"

اتهم السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أوكرانيا بالسعي إلى إشعال صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".

وقال أنطونوف في مقابلة مع صحيفة "نيوزويك" الأمريكية: "السلطات الأوكرانية لا تطلب من واشنطن مساعدة عسكرية إضافية فقط، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو".

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وأضاف: "يواصل المسؤولون الأمريكيون ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تداول شعار "روسيا هي المسؤولة عن كل شيء". ويلجأ الجانب الأمريكي إلى هذا الأسلوب في أي موقف صعب حتى عندما أقرت الولايات المتحدة علنا بحقيقة أن كييف مسؤولة عن مقتل المواطنين البولنديين" إثر سقوط الصاروخي الأوكراني في بلدتهما.

وتابع: بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث في بولندا، حمّل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي روسيا مسؤولية الحادث. في اليوم التالي، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الصاروخ على الأرجح أوكراني.

من جانبه شدد البيت الأبيض في بيان سابق، على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر تصريح الرئيس الأوكراني، دليلا على أن كييف لم تكن متورطة في سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية.

المصدر: نوفوستي