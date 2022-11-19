الدفاع التركية تعلن نجاح هبوط مروحيات على متن أكبر سفينة حربية محلية الصنع (صور + فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لسفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu والتي انطلقت عملية بناؤها في 17 أبريل 2016 ومن المقرر أن تدخل الخدمة نهاية 2022.

وأعلنت الوزارة نجاح هبوط مروحيات من طراز "AH-1W Super Cobra" و"SH-70 Sea Hawk" لأول مرة على لها متن سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu.

وقالت وزارة الدفاع التركية في منشور على "تويتر": "هذه صور ستفخر بها أمتنا".

وأضافت: "نتمنى رحلات آمنة ومهمات ناجحة للمركبات الجوية التي ستخدم على متن السفينة".

والشهر الماضي جرى بنجاح اختبار تحميل وإنزال المدرعات لسفينة "الأناضول" التركية بعد تحميلها بالنموذج الأولي من دبابة ألتاي المطورة محليا.

وكان رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن القوات البحرية تستعد لاستلام سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض "تي جي غي أناضولو-TCG Anadolu" نهاية العام الحالي.

جدير بالذكر أن طول "تي جي غي أناضولو" 231 مترا وعرضها 32 مترا، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirdiği o anlar… 🇹🇷 https://t.co/o85tSCseCmpic.twitter.com/wiuXYIjrKB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2022

المصدر: وسائل إعلام تركية