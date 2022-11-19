في اتصال مع بوتين.. أمير قطر يثمن تعاون روسيا في تنظيم مونديال العرب
موقع الكرملين ـ أرشيف
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أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ فيه دولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير القطري ثمّن تعاون روسيا في تنظيم هذا الحدث العالمي، وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس الروسي على تهنئته، وتمنياته لدولة قطر بالنجاح في استضافة البطولة.
وأضافت الوكالة أن بوتين تمنى التوفيق للمنتخب القطري في منافسات البطولة التي من المقرر أن تنطلق بعد غد الأحد.
المصدر: وكالة "قنا"