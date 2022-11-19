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بريطانيا تعتزم منع إيران من امتلاك السلاح النووي

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بريطانيا تعتزم منع إيران من امتلاك السلاح النووي
Legion-Media Photothek
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
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تعتزم بريطانيا العمل مع شركائها على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، حسب مقتطفات نشرت من خطاب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وجاء في الخطاب الذي من المتوقع أن يدلي به وزير الخارجية البريطاني خلال فعاليات "حوار المنامة" في البحرين السبت، والذي نشرت الخارجية البريطانية مقتطفات منه، أن "بريطانيا تعتزم العمل مع أصدقائنا لردع الخطر الصادر من إيران ومنع تهريب الأنواع التقليدية من الأسلحة ومنع النظام من امتلاك القدرات لصناعة السلاح النووي".

وحسب كليفرلي، فإن "البرنامج النووي الإيراني أحرز تقدما اليوم أكثر مما كان في أي وقت مضى، ما يمثل خطرا على المنطقة بأسرها".

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ويتضمن خطاب كليفرلي اتهام إيران "بتزود روسيا بأسلحة تستخدمها في النزاع في أوكرانيا"، الذي اعتبره الوزير البريطاني "انتهاكا فظا لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي أدى إلى تقلبات في سوق الطاقة وألحق أضرارا بالأمن الغذائي الدولي".

ومن المتوقع أن يتوجه الوزير البريطاني من البحرين إلى قطر، حيث تنطلق مباريات كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد، وسيحضر مباراة منتخب إنجلترا مع المنتخب الإيراني في 21 نوفمبر.

المصدر: تاس

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