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مقتل 9 أشخاص خلال أعمال شغب داخل سجن في الإكوادور

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مقتل 9 أشخاص خلال أعمال شغب داخل سجن في الإكوادور
Globallookpress
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لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة أعمال شغب في سجن بالعاصمة الإكوادورية كيتو، وفقا لمكتب المدعي العام في البلاد.

وقال مكتب المدعي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه فتح "تحقيقا أوليا في وفاة تسعة أشخاص خلال أعمال في سجن إل إنكا في كيتو. بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ إجراءات نقل الجثث".

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وتفاقمت الأزمة في سجون الإكوادور في فبراير من العام الماضي.

ولقي أكثر من 400 سجين حتفهم في أقل من عامين نتيجة للصراعات بين عصابات السجون والشرطة والجيش في سجون الإكوادور.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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