صحيفة تنشر تفاصيل جديدة ورسما تخطيطيا لمسار الصاروخ الأوكراني الذي سقط في بولندا

نشرت صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية رسما بيانيا لمسار سقوط صاروخ القوات الأوكرانية في منطقة بشيفودوف البولندية، وتفاصيل جديدة عن "حادث الصاروخ".

وحسب الصحيفة، تم تفعل نظام الدفاع الجوي الأوكراني لاعتراض الصاروخ الروسي "خا-101"، الذي كان هدفه محطة دوبروتورسكايا الحرارية شمال غربي أوكرانيا.

وأشارت إلى أن محطة الطاقة الحرارية هذه تقع شمال شرق لفوف، ومع ذلك، أطلقت قوات كييف الصاروخ في اتجاه الشمال الغربي.

وأكدت وجود وحدة دفاع جوي أوكرانية مجهزة بمنظومة "إس-300" للدفاع الجوي بالقرب من لفوف ويبلغ مداه حوالي 200 كم برأس حربي يحمل 130 كيلوغراما من المتفجرات.

وأطلق الدفاع الجوي الأوكراني صاروخين أو ثلاثة لاعتراض الصاروخ الروسي فرط الصوتي، لكن أحدها لم ينفجر بعد أن أخطأ هدفه كما يقتضي نظامه، وسقط في بولندا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني"، مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح ملابسات الحادث.

المصدر: RT