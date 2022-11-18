واشنطن تدعي تعطيل موسكو مفاوضات تبادل السجناء

ادعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن روسيا ترفض التفاوض بشكل جدي حول تبادل السجناء والموقوفين بين البلدين، خلافا لتصريحاتها المعلنة.

وأضافت ردا على سؤال حول هذه المفاوضات: "تصرفات السلطات الروسية تتعارض مع ما تعلنه".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين بأن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا بعد إلى قاسم مشترك في مسألة تبادل السجناء، لكن الاتصالات مستمرة عبر قناة خاصة.

وقال في وقت سابق من نوفمبر إن موسكو وواشنطن ليس لديهما أي قنوات بديلة جديدة لمناقشة قضايا تبادل السجناء، وكان الحوار يسير وفقا لجدول زمني معين، ولم يتم إغلاق هذا الملف.

المصدر: نوفوستي