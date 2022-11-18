وسائل إعلام: تعرض موقع صناعي أوكراني للقصف في مقاطعة زابوروجيه

أفادت صحيفة "سترانا. رو" نقلا عن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه ألكسندر ستاروخ، بقصف موقع صناعي في إحدى مناطق المقاطعة التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.

ودوت في وقت سابق من اليوم خمسة انفجارات على الأقل في القسم الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه.

وباشر الجيش الروسي قصف مواقع الطاقة والصناعة الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرانيا في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه قوات كييف.

المصدر: RT