البيت الأبيض: بايدن لم يكن على علم بتعيين مدع للتحقيق مع ترامب

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن على علم مسبق بتعيين وزارة العدل مدعيا للتحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يشرف المدعي على تحقيقين، أحدهما بشأن دور ترامب في اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021، والثاني بشأن مدى شرعية احتفاظ ترامب بالوثائق الحكومية السرية في منزله الخاص.

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وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، تعليقا على تعيين المدعي إن "الرئيس لم يكن على علم ونحن لم نكن على علم ولم يتم إبلاغنا مسبقا. وأود أن أنصحكم بتوجيه الأسئلة إلى وزارة العدل".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان ترامب نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا في عام 2024.

المصدر: نوفوستي