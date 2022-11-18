البيت الأبيض: الصاروخ الذي سقط في بولندا أوكراني

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني"، مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح حيثيات الحادث.

وقالت المتحدثة إن مسؤولين أمريكيين وبولنديين تواصلوا مع أوكرانيا لتوضيح الحقائق".

وأضافت: "لقد تحدثنا علنا عن حقيقة أن المعلومات التي تلقيناها تؤكد التقييم الأولي للرئيس (البولندي أندريه) دودا بأن هذا (الانفجار) كان للأسف نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني في بولندا".

وكانت وسائل إعلام بولندية قد نشرت في مساء يوم 15 نوفمبر، معلومات تتحدث عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: تاس