"أذهل الاستخبارات".. إذاعة "NPR" الأمريكية تكشف قصة صورة نشرها ترامب كانت مصنفة "سرية"

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات صورة على "تويتر"، تركت خبراء الاستخبارات الأمريكية في حالة من الذهول، حيث كانت مصنفة "سرية".

ونقلت إذاعة "NPR" أن الصورة تعود لصاروخ انفجر على منصة إطلاق في عمق إيران.

وكانت الصورة واضحة جدا لدرجة أن البعض اعتقد في البداية أنه ربما لم يتم التقاطها بواسطة قمر صناعي.

وأفاد خبراء الفضاء الجوي حينها بأنها التقطت باستخدام أحد أكثر الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية قيمة، وهي مركبة فضائية سرية تسمى "USA 224" يعتقد على نطاق واسع أنها قمر صناعي للاستطلاع قيمته مليارات الدولارات.

والآن، وبعد مضي ثلاث سنوات على تغريدة ترامب، رفعت الوكالة الوطنية للاستخبارات، السرية رسميا عن الصورة الأصلية، وجاء رفع السرية نتيجة لطلب يرتبط بقانون حرية المعلومات قدمته إذاعة NPR.

ولا تزال العديد من التفاصيل حول الصورة الأصلية مجهولة، ولكنها تكشف أن ترامب كان ينشر بعضا من أكثر المعلومات الاستخباراتية الأمريكية قيمة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقول ستيفن أفترغود، المتخصص في السرية والتصنيف في اتحاد العلماء الأمريكيين.

ويقول أفترغود إن ترامب كان يهتم بالاستخبارات الحساسة بشأن إيران وأول شيء يقوم به هو نشرها على "تويتر".

ويأتي الكشف بعد أيام فقط من إعلان ترامب ترشحه للرئاسة في عام 2024، وفي أعقاب مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس صناديق تضم أكثر من مئة سجل سري، مخزنة في منتجع مارا لاغو التابع لترامب في فلوريدا.

ويقال إن بعض هذه الوثائق كانت مرتبطة بإيران، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ووفقا للتقارير، رأى ترامب الصورة لأول مرة كجزء من إحاطة استخباراتية يومية في صباح اليوم التالي لفشل الإطلاق الإيراني.

وبعد نشره للصورة على "تويتر"، قال ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ، وصرح للصحفيين في ذلك الوقت: "كانت لدينا صورة وقمت بنشرها، وهو ما يحق لي القيام به بشكل مطلق".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية