أوكرانيا تطلق صناعات سرّية مشتركة مع "الناتو" لإنتاج أسلحة ثقيلة

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الأوكرانية "أوكر أوبورن بروم" نيّتها إنتاج أسلحة ثقيلة، بشراكة سرّية مع 6 دول أعضاء في "الناتو".

وقالت الشركة: "الاتفاقيات مع الدول المعنية لا تنص على الكشف عن أي بيانات"، مشيرة إلى أن بولندا والتشيك وفرنسا والدنمارك ودولا أخرى أعضاء في "الناتو" ستنخرط في هذه الصناعات.

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ولفتت إلى أن العمل مستمر على تأسيس شركات دفاعية مشتركة، وإطلاق خطوط لإنتاج الذخيرة والمدرعات وراجمات الصواريخ، وتطوير أسلحة جديدة عالية التقنية بشكل مشترك.

وذكرت أن الذخيرة التي يتم تصنيعها تشمل قذائف مدفعية عيارات 120 و122 و152مم المستخدمة في "الناتو".

المصدر: نوفوستي