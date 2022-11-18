الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 7 سنوات على طالب أدين بنشاط إرهابي

حكم على طالب جامعي سابق في شيكاغو بالسجن سبع سنوات ونصف بعد إدانته بالشروع في مساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، صمم توماس أوسادزينسكي 23 عاما واستخدم وقام بتدريس برنامج على الحاسوب لنشر دعاية للعنف، عبر الإنترنت.

وأدين العام الماضي بمحاولة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية وجاء الحكم الصادر يوم الخميس أقل من 15 عاما التي طلبها ممثلو الادعاء.

وطالب علوم الحاسبات السابق بجامعة دي بول محتجز منذ اعتقاله في شيكاغو عام 2019 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووصف محامو الدفاع أوسادزينسكي بأنه طالب ساذج "تم التغرير به" نحو أيديولوجيات متطرفة، حسبما ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون.

وقال محاميه جوشوا هيرمان للأسوشيتدبرس إن الدفاع يعتزم الطعن على الحكم.

وقبل الحكم عليه اعتذر أوسادزينسكي لوالديه في قاعة المحكمة وقال للقاضي "أنا رافض لداعش تماما".

المصدر: "أسوشيتد برس"