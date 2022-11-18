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إيلون ماسك: القرار إزاء حساب ترامب على "تويتر" لم يتخذ بعد

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إيلون ماسك: القرار إزاء حساب ترامب على
Legion-Media Stanislav Kogiku / SOPA Images/Sipa USA
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أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أن القرار إزاء رفع الحجب عن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يتخذ بعد.

وقال ماسك في تغريدة له، يوم الجمعة، إنه قد تمت استعادة حسابات الممثلة الكوميدية كاتي غريفين وبروفسور علم النفس جوردان بيترسون والحساب الإعلامي الساخر Babylon Bee.

وأضاف أن "القرار بشأن ترامب لم يتخذ بعد".

وأشار إلى أن "سياسة "تويتر" الجديدة هي حرية التعبير ولكن ليس حرية الوصول"، موضحا أن الشركة ستكافح خطاب الكراهية، وسيكون من الصعب العثور على التغريدات التي تتضمنه.

يذكر أن "تويتر" جمدت حساب ترامب في أعقاب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن على خلفية رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

المصدر: RT

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