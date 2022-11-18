سيناتورة أمريكية توجه اتهامات خطيرة لسلطات بلادها

اتهمت عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين، السلطات الأمريكية بغسل الأموال عبر تقديم الدعم لدول أخرى.

وصرحت غرين في مقابلة مع المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستيف بانون: "دعني أخبرك يا ستيف، كيف يتم غسل الأموال. إنها أموال المساعدات التي تذهب إلى البلدان التي تدور فيها حرب".

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وأشارت إلى أن المواطنين الأمريكيين يملكون الحق في معرفة إلى أين تذهب الأموال التي تخصصها واشنطن.

وأضافت: "كم عدد السنوات التي تم فيها إرسال الأموال الأمريكية إلى دول أجنبية حول العالم بحجة المساعدة؟ هل ترى أي تغييرات بعد إرسال كل هذه الأموال إلى جميع هذه البلدان؟ لا، لم يتغير شيء على الإطلاق".

وأشارت إلى أنه من أجل السيطرة على المساعدات المخصصة، قدمت مع زملائها من أعضاء الحزب مشروع قرار إلى الكونغرس بشأن مراجعة الأموال المخصصة لأوكرانيا.

ويطلب المشرعون إرسال جميع الوثائق والمناقشات المتعلقة بتخصيص الأموال لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية والمدنية والمالية، مسبقا للموافقة عليها.

المصدر: نوفوستي