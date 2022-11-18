إستونيا ولاتفيا تخططان لشراء الأسلحة بشكل مشترك

أعلن رئيس إدارة الأسلحة بقوات الدفاع الإستونية، هيركو سيب، أن بلاده تخطط مع لاتفيا للاشتراك في شراء أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 693 مليون يورو.

وقال سيب إن مركز الاستثمار الدفاعي الحكومي الإستوني، مع نظرائه في لاتفيا، يخططون لشراء مركبات عسكرية بقيمة 693 مليون يورو.

وأضاف: "تخطط إستونيا ولاتفيا لشراء مركبات عسكرية مدولبة بقيمة 693 مليون يورو، منها 410 ملايين ستدفعها إستونيا وقد تصل المركبات الأولى إلى إستونيا في الربع الثالث أو الرابع من عام 2023"، في صفقة تشمل الصيانة والإصلاح وتوريد قطع الغيار.

وتابع: "قوات الدفاع بحاجة إلى مركبات للطرق الوعرة وشاحنات ومعدات خاصة وتم استنفاد أقدم الشاحنات التي لا تزال مستخدمة في الجيش الإستوني في السبعينيات".

المصدر: نوفوستي