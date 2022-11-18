موسكو تعلن عن جولة مفاوضات جديدة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الوكالة الدولية الذرية وإيران قبل نهاية نوفمبر.

وقال أوليانوف: "قبل نهاية الشهر مباشرة، ينبغي إجراء جولة أخرى من المشاورات بين اختصاصيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني. ومن المفترض أن يجتمعوا في طهران".

وأعرب عن أمله في أن تبقى هذه الخطط سارية.

ووافقت السلطات الإيرانية في وقت سابق على زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد للتحقيق في منشأ جزيئات اليورانيوم في مواقعها النووية.

المصدر: لينتا. رو