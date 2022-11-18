هل هي زلة لسان جديدة؟.. بايدن: وفرنا 10 ملايين وظيفة خلال ولايتي وحالتنا الأفضل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع حول القضايا الاقتصادية مع إدارة البلاد إن الولايات المتحدة هي الأكثر استعدادا في العالم لقيادة الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة.

وقال بايدن معلقا على جولته الدولية الأخيرة: "بالنسبة لي، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الناس في الاجتماعات السابقة، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة في وضع أفضل من أي دولة في العالم لقيادة الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة".

وأعرب عن ثقته في أن قادة العالم الآخرين مقتنعون أيضا بأن حالة الاقتصاد الأمريكي هي الأفضل.

وأضاف أن بلاده تمكنت من توفير 10 ملايين وظيفة خلال فترة ولايته.

المصدر: ريا نوفوستي