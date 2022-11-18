موسكو: ملف قنبلة أوكرانيا القذرة لم يغلق بعد

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن ملف"القنبلة القذرة" الأوكرانية لم يغلق بعد.

وقال أوليانوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة إنه "في الحقيقة جرى الفحص الأولي فقط، وفي الوقت ذاته جرى فحص لبيئة المحيطة مثلما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما، والآن سيتم تحليلها في المختبرات المخولة، ثم سيصدر القرار النهائي، ولكن بشأن المواقع الثلاثة التي زارها مفتشو الوكالة الدولية".

وتابع: "وبالتالي الملف لم يغلق. والأهم هو أننا بعثنا بإشارة استباقية قوية، وآمل بأنها ستكون مفيدة".

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وأوضح أن "الإشارة مفادها أن بياناتنا تشير إلى أن كييف تبحث بجدية وتتخذ خطوات عملية لبناء "قنبلة قذرة".

وأضاف أنه لا توجد لديه أي معلومات عن أي خطوات إضافية لروسيا في هذا المجال في الوقت الحالي، مضيفا أن موسكو ستختار "التريث بعض الوقت" على الأرجح.

يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى يوم الخميس قرارا، أكد أن مفتشي الوكالة "لم يكتشفوا أي دليل على أنشطة نووية غير معلن عنها أو مواد مرتبطة بتطوير "قنبلة قذرة" في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي