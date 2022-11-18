البيت الأبيض: الحصانة القضائية لولي العهد السعودي "لا علاقة لها" بالعلاقات مع الرياض

أعلن البيت الأبيض أن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان "لا علاقة لها" بالعلاقات بين واشنطن والرياض.

وبحسب وكالة "فرانس برس" قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "هذا الأمر لا علاقة له بالعلاقة الثنائية مع السعودية والتي تشهد كما تعلمون، توترا في الوقت الراهن".

واعتبرت الحكومة الأمريكية الخميس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" يتمتع بحصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، على ما أظهرت وثائق قدمت للمحكمة.

وكان أمام الحكومة الأمريكية مهلة تنتهي الخميس لتقديم رأي بهذا الخصوص. والتوصية المقدمة غير ملزمة للمحكمة.

وأكد كيربي أن الرئيس جو بايدن "على علم بهذه التوصية القانونية" في موضوع الحصانة، مشددا على أن الامر يتصل بقرار لوزارة العدل بناء على طلب وزارة الخارجية "بما ينسجم مع القانون الدولي بالنسبة إلى وضع ولي العهد بصفته رئيسا للوزراء".

وذكّر أيضا بأن بايدن أعرب علنا وبوضوح كبير عن تنديده بالقتل "الوحشي والهمجي" للصحفي جمال خاشقجي.

المصدر: "فرانس برس"