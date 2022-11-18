مجلس الأمن القومي الأمريكي يعلق على وجود "نافذة" للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن لا تدفع بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نحو المفاوضات مع روسيا، وأن كييف ستتخذ قرارها بهذا الشأن بنفسها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، ردا على طلب التعليق على تصريحات البنتاغون حول إمكانية ظهور "نافذة" للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هذا الشتاء، إن "أحدا في الولايات المتحدة لا يدفع بهم نحو طاولة المفاوضات".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نبحث إنهاء الحرب مع الروس بدون مشاركة أوكرانيا، والآن ذلك لا يحدث، لأن زيلينسكي أكد موقفه بوضوح، ولا يمكن اتهامه بأنه غير مستعد لها (للمفاوضات)".

وأشار إلى أن "هناك إجماعا في الإدارة (الأمريكية) على أن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا قام بوتين بخطوات صحيحة... ونحن نجمع كذلك على أن ثاني أفضل حل بعد سحب القوات هو اتفاق دبلوماسي".

وأكد كيربي أن كييف هي من تتخذ القرار بشأن المفاوضات.

المصدر: نوفوستي