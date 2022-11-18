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الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي وشيك

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الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي وشيك
RT
الولايات المتحدة
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أوصت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق، في ظل عمل عسكري محتمل من جانب تركيا هناك، قد يبدأ في غضون أيام.

وقالت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل في بيان مساء الجمعة، إنها تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة. 

وأفادت بأن حكومة الولايات المتحدة تواصل تقديم النصيحة لمواطنيها لتجنب هذه المناطق.

ودعت في السياق إلى تجنب المناطق الحدودية، وتوخي الحذر إذا كانت تجمعات أو احتجاجات كبيرة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وأشارت إلى أن إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية بخصوص العراق لم تتغير ولا تزال عند المستوى 4، وتنص الإرشادات على تجنب السفر بسبب الإرهاب، والاختطاف، والصراع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة لبعثة العراق على تقديم الدعم لمواطني الولايات المتحدة. 

الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق بسبب عمل عسكري تركي وشيك

المصدر: الخارجية الأمريكية

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