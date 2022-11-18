فنلندا تسيّج حدودها مع روسيا

تعتزم فنلندا مطلع العام المقبل الشروع في تسييج حدودها مع روسيا الاتحادية بالأسلاك الشائكة.

وبرّر مسؤولون في جهاز حرس الحدود الفنلندي، اليوم الجمعة، هذه العملية وسط ما وصفوه بمخاوف الدولة الاسكندنافية بشأن البيئة الأمنية المتغيّرة في أوروبا.

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وتتضمن المرحلة الأولى من السياج طول 3 كيلومترات، بدءا من نقطة العبور في بلدة إيماترا الواقعة شرقي البلاد بحلول صيف العام 2023. ومن المقرّر أن يمتد السياج في نهاية المطاف إلى حد أقصى يبلغ 200 كيلومتر.

يشار إلى أن حدود فنلندا مع روسيا الاتحادية، البالغ طولها 1340 كيلومترا، الأطول من نوعها بين روسيا وأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين في أكتوبر المنصرم ، أن هناك إجماعا بين المشرّعين على مد سياج لتغطية أجزاء من الحدود مع روسيا من خلال مشروع تقدّر تكلفته الإجمالية بنحو 380 مليون يورو (393 مليون دولار) والانتهاء منه بحلول عام 2026.

المصدر: أ ب