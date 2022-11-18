البنتاغون: نرفض تعزيز الدول علاقاتها العسكرية مع روسيا والصين

اعتبر البنتاغون أنه يمكن للدول أن تقيم علاقات مع الصين، على ألا تتعمق هذه العلاقات في المجال العسكري لأن "المخاطر كبيرة جدا" مقابل "مكافأة بسيطة".

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال: "تعتبر الولايات المتحدة أنه من المقبول أن تقيم دول أخرى علاقات مع الصين، لكن من غير المرغوب تعميقها في المجال العسكري، لأن "المخاطر كبيرة جدا" مقابل "مكافأة بسيطة".

وبنفس التقييم تحدث عن روسيا قائلا: "على الصعيد الأمني​​، مزايا العلاقات مع بكين وموسكو محدودة".

المصدر: RT