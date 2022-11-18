الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مواطن روسي وآخر بيلاروسي وفقا لـ "قانون ماغنتسكي"

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطن روسي ومواطنة بيلاروسية وشركات نفط في غواتيمالا وفقا لـ"قانون ماغنتسكي"، بدعوى منع استغلال قطاع التعدين في البلد المذكور.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن المواطنين الروسي دميتري كودرياكوف، والبيلاروسية إيرينا ليتفينيك، متورطان في "عمليات فساد واستغلال قطاع التعدين في غواتيمالا".

وزعمت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف إلى "مكافحة الفساد" في غواتيمالا.

وأضاف بيان الخزانة الأمريكية أن جميع الشركات المشمولة بالعقوبات تابعة لمجموعة Solway التي تقول وزارة الخزانة عنها "روسية".

المصدر: تاس