 
مباشر

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مواطن روسي وآخر بيلاروسي وفقا لـ "قانون ماغنتسكي"

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مواطن روسي وآخر بيلاروسي وفقا لـ
Globallookpress
وزارة الخزانة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7ap

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطن روسي ومواطنة بيلاروسية وشركات نفط في غواتيمالا وفقا لـ"قانون ماغنتسكي"، بدعوى منع استغلال قطاع التعدين في البلد المذكور.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن المواطنين الروسي دميتري كودرياكوف، والبيلاروسية إيرينا ليتفينيك، متورطان في "عمليات فساد واستغلال قطاع التعدين في غواتيمالا".

وزعمت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف إلى "مكافحة الفساد" في غواتيمالا.

وأضاف بيان الخزانة الأمريكية أن جميع الشركات المشمولة بالعقوبات تابعة لمجموعة Solway التي تقول وزارة الخزانة عنها "روسية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا