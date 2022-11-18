وزير الداخلية التركي: لا يمكن لأي أجنبي أن يصوت في الانتخابات المقبلة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه لا يحق لأي أجنبي يعيش في تركيا أن يصوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023.

وأكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حياتى يازجي، الخميس، أن الانتخابات التركية ستجري في 18 يونيو 2023.

وفي أغسطس الماضي، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إن الانتخابات الرئاسية في تركيا ستجرى يوم 18 يونيو.

وبحسب بوزداغ، ستكون هذه الانتخابات الثانية التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا منذ عام 2014، وفي عام 2018 فاز في انتخابات مبكرة بعد أن تحولت البلاد إلى الحكم الرئاسي.

المصدر: وسائل إعلام تركية