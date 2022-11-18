رئيس البرلمان التركي: أنقرة تسعى لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن بلاده تسعى لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا، وإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للمجلس الوطني في تركمانستان على هامش زيارته إلى العاصمة عشق آباد، قال شنطوب: "في جغرافيا محاطة بالصراع وعدم الاستقرار، تسعى تركيا لإنشاء منطقة سلام وازدهار، بسياستها الخارجية الريادية والإنسانية، والتي تمتد من إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا إلى إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية".

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وأشار إلى أن الأمم المتحدة بعيدة عن الوفاء بالمهام المنصوص عليها في أهدافها التأسيسية، مضيفا: "لا تستطيع الجهات الفاعلة والمؤسسات في النظام الدولي مواكبة متطلبات اليوم وإيجاد حلول للقضايا العالقة".

واستشهد شنطوب بالأحداث التي شهدتها أذربيجان وجورجيا وأوكرانيا كمثال على عجز مؤسسات النظام الدولي عن إيجاد حلول لتلك الأحداث.

وأضاف أن الأمثلة المذكورة تكشف عن "الحاجة إلى نظام دولي وهيكل جديد في الأمم المتحدة، يكتسب فيه التعاون الإقليمي والتضامن والتعاون الدولي أهمية أكبر".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية