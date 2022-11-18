تركيا.. القبض على 47 بائعة هوى بينهن 20 أجنبية في طرابزون (فيديو)

نفذت الشرطة التركية عملية أمنية طالت عددا من بيوت الدعارة في مدينة طرابزون شمال شرق البلاد، واعتقلت 47 بائعة هوى بينهن 20 أجنبية.

وقالت وسائل إعلام إنه وبعد دراسة من مكتب الأمن العام ومكتب الأخلاقيات والوحدات التابعة في نطاق مكافحة الدعارة، نفذت فرق الشرطة عملية أمنية ضد 22 شخص بتهم "الحافز على الدعارة أو الإكراه".

وأضافت أن العملية بدأت في حوالي الساعة 4:00 صباحا حيث داهمت الفرق العناوين المحددة مسبقا واعتقلت 22 مشتبها و47 امرأة، 20 منهم من الرعايا الأجانب، وتبين أنهم مارسوا الدعارة عن طريق شراء العملاء والأماكن.

وأشارت إلى أنه قد تم إحالتهن إلى المستشفى لتحديد ما إذا كان لديهن أمراض معدية مثل الإيدز والزهري والتهاب الكبد.

وذكرت أنه وبعد الإجراءات الصحية، سيتم تسليم المواطنات الأجنبيات إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة لترحيلهن.

المصدر: وسائل إعلام تركية