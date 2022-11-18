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تايلاند.. اعتقال 25 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة على هامش قمة "أبيك"

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تايلاند.. اعتقال 25 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة على هامش قمة
AP Photo/Wason Wanichakorn
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اعتقلت الشرطة التايلاندية 25 متظاهرا معارضا لرئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، خلال مواجهات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك.

واعتقلت الشرطة أولئك بتهم التخريب والاعتداء والضرب وإضرام الحريق وعرقلة عمل الشرطة، وفق ما ذكر المتحدث باسمها أرشايون كرايثونغ، وأضاف: "لم نتمكن من السيطرة على الوضع، ولهذا كان اللجوء إلى القوة ضروريا".

وكانت مجموعة من المحتجين تعتزم السير لمسافة 8 كيلومترات تقريبا للوصول إلى مركز المؤتمرات حيث يجتمع قادة "أبيك".

ووقعت اشتباكات بعد وقت قصير من انطلاق التظاهرة باتجاه النصب التذكاري للديموقراطية في وسط بانكوك.

ولمدة نصف ساعة، ألقى نحو خمسين متظاهرا الحجارة والقوارير وشظايا الزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق قنابل الدخان والرصاص المطاطي.

وتسببت الصدامات في إصابة 10 أشخاص، بحسب مستشفى إيراوان بالعاصمة.

وكانت السلطات قامت بتعبئة نحو 28 ألف شرطي لتأمين القمة التي بدأت اليوم، وتستمر حتى السبت ويشارك فيها العديد من رؤساء الدول، مثل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن الجنرال برايوت تشان أو تشا أصبح رئيسا للوزراء في انقلاب 2014، وشهدت البلاد احتجاجات ضخمة طالبت عام 2020 برحيله.

 

المصدر: "أ ف ب"

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