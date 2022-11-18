الجبل الأسود: روسيا تراجع التاريخ وتسعى لإحياء الاتحاد السوفيتي

قال رئيس الجبل الأسود، ميلو جوكانوفيتش، إن روسيا تنتهج سياسة المراجعة التاريخية، وتسعى لخلق عالم روسي صربي يحل محل الاتحاد السوفيتي.

وأضاف جوكانوفيتش يوم الجمعة في منتدى تكامل البلقان الذي نظمته الحركة الأوروبية في الجبل الأسود: "تعمل روسيا بشكل مكثف منذ سنوات على فكرة المراجعة التاريخية حتى تسترجع الاتحاد السوفيتي لذلك، يتم الترويج لفكرة" العالم الروسي".

واتهم روسيا بالتحضير لقلب برلمان الجبل الأسود في خريف 2016 وأشار إلى أنه "لا يوجد رهاب للروس في الجبل الأسود"، ولكن "قبل أحد عشر عاما احتفلنا مع روسيا بمرور ثلاثة قرون على تأسيس العلاقات الثنائية، والآن نحن على قائمة الدول غير الصديقة" بالنسبة لروسيا.

المصدر: نوفوستي