هولندا تستدعي السفير الروسي على خلفية الحكم في قضية تحطم طائرة الركاب الماليزية

استدعت الخارجية الهولندية السفير الروسي لدى أمستردام، احتجاجا على إدانة موسكو حكم محكمة لاهاي في قضية تحطم طائرة الركاب الماليزية MH17 فوق أوكرانيا.

واعتبرت أمستردام أن موسكو "تشوه سمعة الدولة الهولندية"، وأعربت عن "رفضها التام لموقف موسكو".

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يُشار إلى أنه في 17 نوفمبر الجاري، حكمت محكمة لاهاي على المواطنين الروسيين إيغور غيركين، وسيرغي دوبينسكي، والأوكراني ليونيد خارتشينكو، بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بحادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 298 شخصا.

وكانت الخارجية الروسية قد صرّحت أمس أن "سير ونتائج التحقيقات تدل على أنه كان في أساسها الطلب السياسي لدعم فرضية ضلوع روسيا في الحادث".

وأضافت أن المحكمة كانت "تحت ضغط غير مسبوق من السياسيين الهولنديين وممثلي النيابة العامة ووسائل الإعلام، الذين كانوا يفرضون عليها نتائج مسيّسة للتحقيق"، وأنه لا يمكن الحديث عن موضوعية وعدم انحياز المحكمة في مثل هذه الظروف.

المصدر: RT