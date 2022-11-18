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"غلوبال تايمز": الاستراتيجية النووية الأمريكية تنذر باندلاع حرب عالمية ثالثة

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Legion-Media Sipa USA
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كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الاستراتيجية النووية الأمريكية تهدد الأمن الاستراتيجي العالمي، وتعزز خطر نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال كاتب المقال كونغ جون، معلقا على مراجعة الموقف النووي للولايات المتحدة لعام 2022: "تواصل واشنطن تشكيل عقلية الحرب الباردة واستخدام الردع النووي أداة جيوسياسية".

وأشار إلى أن المراجعة تظهر أن الإدارة الأمريكية الحالية ترفض سياسة "عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية" وتدرس تقليديا إمكانية توجيه ضربة استباقية.

وشدد على أن "الاستراتيجية النووية الأمريكية تقوض الثقة المتبادلة بين القوى الكبرى، ولطالما كانت الولايات المتحدة تلعب دور الضحية، وتضخم التهديدات النووية من الصين وروسيا".

المصدر: نوفوستي

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