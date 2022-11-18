وكالة أنباء إيرانية تنفي استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

نفت وكالة "نور نيوز" الإيرانية الأنباء التي تم تداولها حول استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني.

وقالت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "بعد فشل الأعداء في إثارة الاضطرابات في أنحاء البلاد، وضع المغرضين هدف شحن الأجواء لخلق انتصار زائف وتشجيع مثيري الشغب من خلال نشر أخبار كاذبة على جدول أعمالهم".

وأضافت "في السياق، يعد نشر اخبار عن استقالة الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد محاولة غير ناجعة لصرف أنظار الرأي العام عن الجرائم التي ارتكبها المرتزقة الأجانب بقتل الأبرياء في الأيام الأخيرة".

وأكدت الوكالة الإيرانية أن الأنباء مزيفة ولا صحة لها.

المصدر: وكالة "نورنيوز" الإيرانية