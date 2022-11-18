المفوضية الأوروبية: لا تعليق على التسريبات حول هوية المرشح مبعوثا للخليج

رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على تسريبات تناقلتها وسائل إعلام إيطالية عن اختيار وزير خارجية إيطاليا السابق لويجي دي مايو، مبعوثا أوروبيا خاصا إلى منطقة الخليج.

جاء ذلك ردا من المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، على سؤال حول التسريبات التي قالت إن لجنة فنية مستقلة فوضها الاتحاد الأوروبي لاختيار المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج اختارت دي مايو كأفضل مرشح.

إقرأ المزيد

وأشار ستانو، إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي "لا يعلق أبدا على تكهنات وسائل الإعلام". وقال إن عملية اختيار "المبعوث الأوروبي الخاص إلى الخليج مستمرة، وبمجرد اكتمالها سنعلن التعيين".

وحسبما تداول، فإن قائمة المرشحين تشمل، إضافة إلى دي مايو، وزير الخارجية القبرصي السابق ماركوس كيبريانو، ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا يان كوبيش، ووزير الخارجية اليوناني السابق ومفوض الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، الذي تدعمه أثينا بقوة.

وتقع صلاحية تسمية المبعوث الأوروبي الجديد على عاتق الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية