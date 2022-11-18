بمشاركة طائرات الشبح.. تدريبات أمريكية ـ كورية جنوبية على استهداف منشآت صواريخ شمالية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة ركزتا فيها على تعزيز قدرات ضرب المنشآت ذات الصلة بإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، حسبما أعلنت هيئة الأركان المشتركة.

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي طويل المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن المقاتلات من طراز الشبح "F-35A" التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي أجرت التدريبات لاستهداف وحدات النقل والنصب والقذف في كوريا الشمالية باستخدام قنابل "GBU-12" الجوية الموجهة بالليزر.

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وأضافت الهيئة أن 4 طائرات من طراز "F-35A" قامت برحلة مع 4 مقاتلات من طراز "F-16" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في تشكيل هجومي مشترك فوق البحر الشرقي خلال التدريبات.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة، أن "الحليفين أظهرا إرادتهما القوية للرد بحزم على أي تهديدات واستفزازات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية، وقدرتهما الهائلة واستعدادهما لضرب العدو بدقة".

وأشارت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت "ما يفترض أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-17" في البحر الشرقي".

المصدر: وكالة "يونهاب"