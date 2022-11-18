بوتين يهنئ أمير قطر بانطلاق كأس العالم ويتمنى النجاح للفريق القطري

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلالها بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال الكرملين في بيانه إن "فلاديمير بوتين هنأ أمير قطر بانطلاق مونديال قطر في بلاده يوم 20 نوفمبر، وتمنى أداء ناجحا للمنتخب القطري".

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وأضاف البيان: "تم بحث القضايا الراهنة للتجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية. وتم التأكيد على الاهتمام المتبادل في استمرار التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة، من أجل ضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمي".

وشكر أمير قطر بوتين على مشاركة الجانب الروسي لتجربته في كأس العالم.

المصدر: تاس